«Отставки губернаторов: пришло время менять тренды»

Если раньше был упор на свою хорошо проверенную «гвардию», то теперь очевидный тренд на молодых управленцев, считает эксперт

Москва, , 12:26 — REGNUM Отставка губернатора Пермского края, а по официальной версии досрочное сложение полномочий, была вполне предсказуема. Как минимум имеют место быть две предпосылки, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

«Во-первых, сам регион звезд с неба не хватает и похвастаться какими-либо сверхпоказателями не может. К тому же губернатор не входил в число лидеров рейтинга. Во-вторых, по ряду прецедентов было заметно, что Басаргин не смог продемонстрировать достаточной поддержки в регионе, что является немаловажным фактором в предвыборном году, а значит, неудивительно, что он попал в жернова начавшегося апгрейда старой команды», — пояснил эксперт.

Кандидатура столичного чиновника Максима Решетникова вполне вписывается в молодой тренд. Он родом из Перми. Этот факт должен значительно снизить раздражение населения на назначение — ведь не «поставили» чужого. Несмотря на молодость, опытный и решительный. Коллеги из московского правительства дают очень высокую оценку, а значит, связь с центром обеспечена. В целом сошлось все, что надо, чтобы на данном этапе считать, что Решетников является адекватным нынешним реалиям выбором и у него есть все шансы стать человеком на своем месте. Думается, этот тренд на местную молодую команду будет продолжен и в других регионах, где предшествующие главы, по мнению экспертов, также готовы сложить полномочия», — считает Абрамов.

«Пришло время менять тренды. Если раньше был упор на свою хорошо проверенную «гвардию», то теперь наблюдается очевидный тренд на молодых управленцев. Назначенцы старше 40 лет уже начинают выглядеть «устаревшим механизмом» управления. Безусловно, за молодежью будущее, что же она принесет регионам, предстоит увидеть. Радует, что в большинстве своем иные молодые назначенцы проявили себя на предыдущих должностях как достойные профессионалы», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля подал в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 7 февраля примеру пермского губернатора последовал глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Напомним, СМИ писали, что, кроме губернаторов Пермского края и Бурятии, под пристальным вниманием Кремля находятся губернаторы: Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей.