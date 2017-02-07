Правящая левоцентристкая партия Эстонии укрепиоа свои позиции

Таллин, , 12:26 — REGNUM Поддержка правящей левой Центристской партии Эстонии среди эстонских избирателей значительно выросла: если в декабре 2016 года центристов поддерживали 12−13% таких избирателей, то в январе этот показатель вырос до 20%. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на результаты последнего социологического опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу национального общественно-правового телерадиовещания.

Кроме того, выросло и количество избирателей, решивших для себя вопрос, какую из политических партий они готовы поддерживать на выборах: если в декабре число неопределившихся составляло 38%, то в январе показатель упал до 33%.

По мнению социолога Юхана Кивиряхка, столь заметный прирост сторонников Центристской партии среди эстонцев связан с изменениями внутри партии — сменой лидера. Вместо многолетнего председателя, атакованного СМИ и властями, «вечного оппозиционера» Эдгара Сависаара пришел молодой Юри Ратас, который сразу же привел партию к участию в правительстве и занял пост премьер-министра страны. К тому же эстонский избиратель получил достаточно времени, чтобы присмотреться к «центристскому правительству» и, судя по результатам, такая Центристская партия эстонцам нравится. Кивиряхк напомнил, что еще осенью 2016 года не больше 10−12% эстонцев высказывались в поддержку центристов.

При этом, как отметил социолог, немаловажно и то, что партия, которую многие годы СМИ и власть критиковали за «пророссийскость» ее лидера Эдгара Сависаара, смогла сохранить и поддержку русского избирателя, даже несмотря на публичные заявления Юри Ратаса о необходимости санкций против России, поддержке «майданной» Украине и присутствии войск НАТО в стране. Так, 79% русскоязычных избирателей готовы поддержать Центристскую партию и сегодня (осенью 2016 года этот показатель составлял 80%). Подобное отношение социолог объясняет тем, что по сути на политическом поле Эстонии до сих пор нет другой такой крупной партии, способной говорить с русским избирателем на его языке и в которой так много русских политиков.