Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:49:55 МСК

Правящая левоцентристкая партия Эстонии укрепиоа свои позиции

Политика
Сменив статус крупнейшей оппозиционной на крупнейшую правящую, партия сохранила поддержку русских избирателей и увеличила поддержку среди эстонцев

Таллин, 7 февраля 2017, 12:26 — REGNUM  Поддержка правящей левой Центристской партии Эстонии среди эстонских избирателей значительно выросла: если в декабре 2016 года центристов поддерживали 12−13% таких избирателей, то в январе этот показатель вырос до 20%. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на результаты последнего социологического опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS по заказу национального общественно-правового телерадиовещания.

Кроме того, выросло и количество избирателей, решивших для себя вопрос, какую из политических партий они готовы поддерживать на выборах: если в декабре число неопределившихся составляло 38%, то в январе показатель упал до 33%.

По мнению социолога Юхана Кивиряхка, столь заметный прирост сторонников Центристской партии среди эстонцев связан с изменениями внутри партии — сменой лидера. Вместо многолетнего председателя, атакованного СМИ и властями, «вечного оппозиционера» Эдгара Сависаара пришел молодой Юри Ратас, который сразу же привел партию к участию в правительстве и занял пост премьер-министра страны. К тому же эстонский избиратель получил достаточно времени, чтобы присмотреться к «центристскому правительству» и, судя по результатам, такая Центристская партия эстонцам нравится. Кивиряхк напомнил, что еще осенью 2016 года не больше 10−12% эстонцев высказывались в поддержку центристов.

При этом, как отметил социолог, немаловажно и то, что партия, которую многие годы СМИ и власть критиковали за «пророссийскость» ее лидера Эдгара Сависаара, смогла сохранить и поддержку русского избирателя, даже несмотря на публичные заявления Юри Ратаса о необходимости санкций против России, поддержке «майданной» Украине и присутствии войск НАТО в стране. Так, 79% русскоязычных избирателей готовы поддержать Центристскую партию и сегодня (осенью 2016 года этот показатель составлял 80%). Подобное отношение социолог объясняет тем, что по сути на политическом поле Эстонии до сих пор нет другой такой крупной партии, способной говорить с русским избирателем на его языке и в которой так много русских политиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Эстонии
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное