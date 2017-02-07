МИД КНР прокомментировал идею размещения эсминца ВМС США у берегов Кореи

Визит американского эсминца не отразится на безопасности КНР

Пекин, , 12:15 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал заявление командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Гарри Харриса, который предложил руководству Южной Кореи направить к берегам страны новейший ракетный эсминец Zumwalt. Китайский дипломат заявил, что визит американского эсминца не отразится на безопасности КНР.

«Китай внимательно следит за сообщениями из США и других стран, затрагивающих вопросы национальной безопасности страны. Если сотрудничество стран, в том числе военное сотрудничество, угрожает национальным интересам КНР, власти страны не допустят их ущемления», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат выступил с критикой в адрес официального Сеула, согласившегося на размещение американских комплексов «THAAD» на территории страны, пишет «Синьхуа».

«Китайская сторона выступает против размещения США на территории Республики Кореи комплекса ПРО «THAAD». Наша позиция по этому вопросу не изменится», — добавил Лу Кан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 ноября в Панамском канале сломался американский новейший высокотехнологичный эсминец USS Zumwalt.

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