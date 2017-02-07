Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:50:13 МСК

МИД КНР прокомментировал идею размещения эсминца ВМС США у берегов Кореи

Политика
Визит американского эсминца не отразится на безопасности КНР
Флаг КНР Флаг КНР

Пекин, 7 февраля 2017, 12:15 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал заявление командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Гарри Харриса, который предложил руководству Южной Кореи направить к берегам страны новейший ракетный эсминец Zumwalt. Китайский дипломат заявил, что визит американского эсминца не отразится на безопасности КНР.

«Китай внимательно следит за сообщениями из США и других стран, затрагивающих вопросы национальной безопасности страны. Если сотрудничество стран, в том числе военное сотрудничество, угрожает национальным интересам КНР, власти страны не допустят их ущемления», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат выступил с критикой в адрес официального Сеула, согласившегося на размещение американских комплексов «THAAD» на территории страны, пишет «Синьхуа».

«Китайская сторона выступает против размещения США на территории Республики Кореи комплекса ПРО «THAAD». Наша позиция по этому вопросу не изменится», — добавил Лу Кан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 ноября в Панамском канале сломался американский новейший высокотехнологичный эсминец USS Zumwalt.

Читайте ранее в этом сюжете: Самый дорогой эсминец ВМС США заглох в Панамском канале

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное