Министр обороны Германии встретится со своим коллегой из США

Встреча пройдет перед Мюнхенской конференцией по безопасности

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен встретится 10 февраля с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне, заявили в Минобороны ФРГ, сообщает Reuters.

Визит состоится перед встречей министров обороны стран НАТО, которая пройдет на следующей неделе, а также перед Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на более поздний срок.

Мэттис стремится убедить союзников по НАТО в том, что США как и прежде являются сторонниками альянса, несмотря на все оговорки президента США Дональда Трампа.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании называл НАТО устаревшей организацией, при этом подчеркивая, что США останутся верны своим обязательствам перед альянсом.

Кроме того, президент подчеркивал, что все страны-члены должны вносить посильную ношу в обеспечение финансирования организации.