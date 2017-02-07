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Глава ДНР просит не прекращать переговоры в Минске

Политика
Захарченко оценил вероятность новой войны за Донецк на 50%

Донецк, 7 февраля 2017, 11:49 — REGNUM  Глава ДНР Александр Захарченко надеется на продолжение работы Трехсторонней контактной группы по мирному решению конфликта в Донбассе. Об этом Захарченко заявил 7 февраля во время встречи с донецкими студентами, передает ДАН.

«Надеемся, что Минск (переговоры в Минске — прим. ИА REGNUM ) продолжится, и мы миром отстоим свои границы, свою территорию без боев. На сегодняшний день шансы, что будет именно так 50 на 50», — считает Захарченко.

Напомним, 6 февраля председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин анонсировал начало сбора подписей под обращением к лидерам Российской Федерации, США и Германии с просьбой повлиять на официальный Киев в вопросе соблюдения «режима тишины». Он выразил надежду в то, что Запад пересмотрит свое отношение к Украине. «Надеемся, что мы будем услышаны, это поможет нам приблизиться к тому, что отношение Запада к действиям Украины будет изменено», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля глава ДНР Захарченко заявлял о готовности войск ДНР устроить украинским войска «Авдеевский котел». «Мы придерживаемся Минских договоренностей и не наступаем. Если ситуация так сложится, что украинские военнослужащие прорвут нашу линию обороны, мы будем вынуждены замкнуть кольцо (взять ВСУ в «Авдеевский котел» — прим. ИА REGNUM ) и уничтожить эту группу», — сказал Захарченко.

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