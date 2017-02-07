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РФ может принять участие в обсуждении выхода из кризиса ПАСЕ-РФ в Мадриде

Политика
Заседание состоится 10 февраля в Мадриде

Москва, 7 февраля 2017, 11:44 — REGNUM  Делегация России может принять участие в заседании Постоянного комитета ПАСЕ для обсуждения возможностей сотрудничества и путей выхода из кризиса, сложившегося между Москвой и Страсбургом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы обсуждаем с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом возможность направления российской делегации (на заседание Посткома ПАСЕ у Мадриде). Это его инициатива», — сказал Слуцкий.

В рамках заседания возможно «обсуждение сложившейся ситуации и путей выхода из кризиса в сотрудничестве между Парламентской Ассамблеи и ФС РФ», уточнил парламентарий.

При этом глава комитета уточнил, что в состав делегации могут войти депутаты и сенаторы. В частности, предполагается, что Госдуму будут представлять вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Слуцкий, а также ряд других парламентариев.

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