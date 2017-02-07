«Трамп не хочет тащить НАТО на плечах США»

Новый президент США не намерен бездумно финансировать растущие аппетиты военного истеблишмента и втягивать страну в очередные конфликты в различных частях мира, отмечают в Госдуме

Москва, , 11:30 — REGNUM Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на регулярные подстрекательства в отношении России со стороны антироссийски настроенных СМИ в их попытке вновь обвинить в несуществующей агрессии, свидетельствует о том, что новый глава Белого дома склонен разобраться в истинных причинах конфликта на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Трамп старается воздерживаться от действий по чужой указке, чтобы не оказаться заложником прежних деструктивных действий Обамы во внешней политике», — отметил парламентарий.

Первые шаги нового американского президента на международной арене свидетельствуют о его решимости проводить политику отличную от предшественника, констатировал депутат. Трамп заявляет о готовности искать в мире не врагов, а союзников, и только начинает выстраивать конфигурацию новой внешнеполитической платформы, рассуждает он.

«При этом новый хозяин Белого Дома своими заявлениями и словами уже обостряет отношения с Китаем, Ираном, Мексикой и вводит в ступор традиционных партнеров США, привыкших сверять часы по Вашингтонскому времени», — указал депутат.

«Мы начинаем с огромного минуса и для перехода к позитиву у новых властей США должно быть стремление к диалогу, равноправному и взаимно уважительному. Мы отмечаем, что риторика Трампа, которую он избрал в отношении России, не содержит бессмысленной агрессивности и оскорбительной безапелляционности, которая была у Обамы», — говорит Железняк.

По его мнению, Россия и США могут найти общие подходы к урегулированию международных конфликтов и проблем, включая трагическую ситуацию на земле Донбасса, борьбу с террористической угрозой на Ближнем Востоке и напряженность в Юго-Восточной Азии.

«Прагматичный взгляд Трампа на деятельность НАТО говорит о его нежелании тащить Альянс на плечах США, бездумно финансируя растущие аппетиты военного истеблишмента и втягиваясь в очередные конфликты в различных частях мира. Нагнетание международной обстановки путем расширения НАТО на Восток совсем не способствует сохранению военного паритета в регионе и мире в целом», — отметил Железняк.

Новые власти США не знают всех подробностей происходящего на востоке Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что Вашингтон в ближайшее время выяснит, под чьим контролем находятся и контролируются ли вообще участвующие в конфликте ополченцы Донбасса.