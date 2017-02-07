Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:50:17 МСК

«Трамп не хочет тащить НАТО на плечах США»

Политика
Новый президент США не намерен бездумно финансировать растущие аппетиты военного истеблишмента и втягивать страну в очередные конфликты в различных частях мира, отмечают в Госдуме
Гверчино. Атлант. 1645 Гверчино. Атлант. 1645

Москва, 7 февраля 2017, 11:30 — REGNUM  Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на регулярные подстрекательства в отношении России со стороны антироссийски настроенных СМИ в их попытке вновь обвинить в несуществующей агрессии, свидетельствует о том, что новый глава Белого дома склонен разобраться в истинных причинах конфликта на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Трамп старается воздерживаться от действий по чужой указке, чтобы не оказаться заложником прежних деструктивных действий Обамы во внешней политике», — отметил парламентарий.

Первые шаги нового американского президента на международной арене свидетельствуют о его решимости проводить политику отличную от предшественника, констатировал депутат. Трамп заявляет о готовности искать в мире не врагов, а союзников, и только начинает выстраивать конфигурацию новой внешнеполитической платформы, рассуждает он.

«При этом новый хозяин Белого Дома своими заявлениями и словами уже обостряет отношения с Китаем, Ираном, Мексикой и вводит в ступор традиционных партнеров США, привыкших сверять часы по Вашингтонскому времени», — указал депутат.

«Мы начинаем с огромного минуса и для перехода к позитиву у новых властей США должно быть стремление к диалогу, равноправному и взаимно уважительному. Мы отмечаем, что риторика Трампа, которую он избрал в отношении России, не содержит бессмысленной агрессивности и оскорбительной безапелляционности, которая была у Обамы», — говорит Железняк.

По его мнению, Россия и США могут найти общие подходы к урегулированию международных конфликтов и проблем, включая трагическую ситуацию на земле Донбасса, борьбу с террористической угрозой на Ближнем Востоке и напряженность в Юго-Восточной Азии.

«Прагматичный взгляд Трампа на деятельность НАТО говорит о его нежелании тащить Альянс на плечах США, бездумно финансируя растущие аппетиты военного истеблишмента и втягиваясь в очередные конфликты в различных частях мира. Нагнетание международной обстановки путем расширения НАТО на Восток совсем не способствует сохранению военного паритета в регионе и мире в целом», — отметил Железняк.

Новые власти США не знают всех подробностей происходящего на востоке Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что Вашингтон в ближайшее время выяснит, под чьим контролем находятся и контролируются ли вообще участвующие в конфликте ополченцы Донбасса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное