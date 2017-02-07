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Пушков о героях «киевского режима» кроме Бандеры: «Разве что Шухевич»

Политика
«Киев стоит перед выбором»

Москва, 7 февраля 2017, 11:18 — REGNUM  Власти Украины стоят перед выбором «не попасть в Европу с Бандерой» или «не попасть в Европу» без него. Об этом в соцсети Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания польского политика Ярослава Качиньского.

«Киев стоит перед выбором: не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры, — пишет политик. — Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес».

Пушков также добавил, у киевского режима нет другого героя.

«Разве что Шухевич», — добавил сенатор.

6 февраля лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Do Rzeczy сообщил, что если Украина будет продолжать создавать культ Степана Бандеры, то в ЕС она не войдет.

По его словам, на Украине годами формируется культ людей, которые в отношении поляков устроили геноцид.

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