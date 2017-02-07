Госдума 8 февраля обсудит продление бесплатной приватизации

Москва, , 11:18 — REGNUM Завтра, 8 февраля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о продлении срока бесплатной приватизации для всех граждан до 1 января 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы.

«Вопрос стоит в повестке пленарного заседания», — сказал парламентарий.

В январе Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому бесплатная приватизация будет продлена до 1 января 2020 года для жителей Крыма и Севастополя, переселенцев из аварийного жилья, а также для детей-сирот. Вместе с тем в комитет по ЖКХ ко второму чтению поступила поправка, полностью меняющая концепцию законопроекта.

Так, бесплатную приватизация жилья до 1 января 2019 года предполагается продлить не только для граждан, проживающих на территориях Крыма и Севастополя, и граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а для всех граждан России.

Что касается детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, то им по окончании срока действия договора найма предоставленного специализированного жилья предлагается дать бессрочное право бесплатно приватизировать квартиру.

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