Уволенной за утрату доверия псковской чиновнице нашли замену

В администрации Псковской области назначен новый руководитель комитета по природопользованию и охране окружающей среды

Псков, , 11:14 — REGNUM Комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды назначен начальник регионального управления Росприроднадзора Виктор Мусатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, об этом сегодня, 7 февраля, на заседании администрации заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Он отметил, что кандидатура Виктора Мусатова на должность председателя комитета согласована в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и подчеркнул, что Мусатову «предстоит навести порядок в сфере лесопользования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года до декабря 2016 года комитет возглавляла Наталья Вдовина, которая была уволена Турчаком с формулировкой «в связи с утратой доверия» — проверка выявила конфликт интересов в её деятельности. В настоящее время Вдовина оспаривает своё увольнение в Псковском городском суде.

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