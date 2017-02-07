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Граждане РФ не хотят стать заложниками конфликта Китая и США: опрос

Политика
Опрос ВЦИОМ
Конфликт
Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг
Конфликт

Москва, 7 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Китай в глазах жителей России остается добрым партнером (50%), дружественным государством (27% — это значение, однако, сократилась с 36% в 2014 г.). Доли тех, кто видит в Поднебесной экономического или политического соперника (10%) и тем более врага (5%), — невелики. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прогноз российско-китайских отношений также более чем позитивен: 37% российских граждан считают, что Китай в следующие десятилетия будет союзником России, 38% — близким компаньоном. Только 14% опрошенных полагают, что Китай станет для РФ опасным соседом, 2% — противником.

В то же время сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет многие граждане РФ не оставили без внимания. Одни (18%) предложили ввести зеркальные меры (разместить ракеты или противоракетные установки), другие (16%) — быть более бдительными, отслеживать ситуацию. Не считают необходимым российским властям как-либо реагировать в данной ситуации 24% респондентов.

В условиях обострения отношений Китая и США жители России выступают скорее за соблюдение нейтралитета со стороны России (об этом говорят 53%), нежели за оказание поддержки одной из сторон. Однако, те, кто считает возможным то или иное вмешательство, скорее готовы принять сторону Китая («осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами» — 29%, «открыто поддержать Китай» — 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.

Опрос проведен 28−29 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Российско-китайские отношения
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