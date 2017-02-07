В Киргизии заблокированы 86 сайтов за пропаганду экстремизма

Бишкек, , 11:08 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии по итогам совместной работы с ГКНБ и МВД страны в 2016 году подала 13 заявлений в суд о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию террористического и экстремистского характера. По результатам рассмотрения этих дел суды вынесли вердикты о запрещении и ограничении доступа к 86 сайтам. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает Генпрокуратура.

Всего же за прошедший год в стране были проведены 203 проверки, по результатам которых внесено «178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта. Предостережено о недопустимости нарушений закона 63 должностных лица, вынесено 6 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц», пишет пресс-служба главного надзорного органа страны.

В сообщении отмечается также, что по инициативе Генпрокуратуры в Киргизии в 2015 году была образована рабочая группа, по итогам работы которой был принят Закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты киргизского парламента одобрили внесение поправок в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые позволяют государственным органам блокировать интернет-сайты, подозреваемые в распространении материалов экстремистского и террористического характера, до соответствующего решения суда.

Правозащитники считают, что такая практика негативно скажется на свободе слова в стране, тем более, что блокировка интернет-ресурсов — малоэффективная мера в борьбе с терроризмом и экстремизмом на фоне социальной незащищенности и низкого уровня образования уязвимых слоев населения.

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