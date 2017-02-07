ВКС России приведены в высшую степень боевой готовности

Москва, , 11:01 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. Об этом заявил л министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — добавил Шойгу.

Министр обороны также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.