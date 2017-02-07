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«Трамп не повторяет зады предыдущей администрации»

Политика
США не знают в точности, что происходит на Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 7 февраля 2017, 10:53 — REGNUM  В Совфеде приветствуют то, что президент США Дональд Трамп намерен разобраться сам в происходящем на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Можно только приветствовать, что Дональд Трамп не повторяет зады предыдущей американской администрации, а намерен разобраться сам в том, что происходит на Украине», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Остается надеется, что он будет пользоваться источниками, заслуживающими доверия. В свою очередь, думаю, что Россия готова предоставить США всю необходимую информацию, которой мы располагаем, и, судя по всему, взаимодействие между нашими странами в этом отношении уже началось», — отметил сенатор.

«Мы рассчитываем, что объективный, непредвзятый взгляд США на ситуацию в Донбассе может стать тем позитивным сигналом, который поможет сдвинуть с места реализацию Минских соглашений», — сказал Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп считает, что о происходящем в Донбассе имеется слишком мало информации, в связи с этим он воздержался от обвинений в адрес России. Глава Белого дома выступал в эфире телеканала Fox News.

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