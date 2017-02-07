Грушко рассказал о действиях НАТО у границ России

Ранее издание The Daily Express со ссылкой на заявление главы Минобороны Латвии сообщило, что десять стран НАТО планируют в апреле 2017 года провести совместные военные учения у российской границы

Москва, , 10:50 — REGNUM Страны Североатлантического альянса, продолжающие реализацию комплекса решений о развертывании дополнительных сил на рубежах с РФ, пытаются навязать «конфронтационную повестку дня». Об этом, как передает RT, заявил представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

«По сути, своими приготовлениями вдоль наших границ НАТО пытается навязать нам конфронтационную повестку дня, не имеющую ничего общего с реальными потребностями в области безопасности», — сказал он.

Ранее издание The Daily Express со ссылкой на заявление главы Минобороны Латвии сообщило, что десять стран НАТО планируют в апреле 2017 года провести совместные военные учения у российской границы.

Мероприятие может состояться в период с 17 по 30 января в Латвии. В учениях якобы будут участвовать солдаты из США, Германии, Канады, Эстонии, а также военные из ряда других стран.

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