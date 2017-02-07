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Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»

Политика
Этот законопроект в такой постановке вопроса не даст возможности народному избраннику работать в полной мере

Волгоград, 7 февраля 2017, 10:38 — REGNUM  Законопроект о запрете встреч депутатов с избирателями на улицах без разрешения местных властей, который в первом чтении приняли питерские парламентарии, вызывает скорее недоумение, чем поддержку. Так, абсурдным такое нововведение счёл председатель комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Чиновники (а каждый депутат — госслужащий) не должны бояться людей. Депутаты, прежде всего, — народные избранники. И встречи с людьми — это часть работы, обратная связь с людьми, которая ничем не должна регламентироваться», — прокомментировал парламентарий законодательную инициативу питерских коллег.

Николай Лукьяненко уверен, что «регламентированное общение или, тем более, общение на бумаге никогда не заменит живой диалог и живые эмоции».

«Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал свою позицию: необходимо учитывать мнение людей. Разделяю позицию президента. Ставить в рамки мнения людей какими-то разрешениями, по меньшей мере, некорректно», — считает депутат Волгоградской обладумы.

«Я сам как депутат встречаюсь с гражданами. На своем округе в Дзержинском районе Волгограда я был почти в каждом дворе. И никаких бумаг о готовящемся собрании никогда не оформлял», — добавил парламентарий.

Недоумение суть законопроекта вызвала и у депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова.

«Даже не пойму, как можно запретить депутату встречаться во дворах. Нас часто приглашают на разные встречи по вопросам управляющих компаний, благоустройства двора и тому подобное. Я считаю такой проект в такой постановки вопроса не даст возможность депутату работать в полной мере, а избиратель для депутата разного уровня — это главное», — сказал парламентарий.

Также по теме: Ограничение встреч депутатов с избирателями — «взрывоопасно»

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного, петербургский парламент принял в первом чтении 1 февраля. Если поправки в городские законы о статусе депутата и об организации МСУ будут утверждены, все депутатские встречи, ныне не требующие согласования, должны будут организовываться в соответствии с нормами федерального закона о митингах. Проект закона стал реакцией на массовую встречу граждан с депутатами, которая прошла 28 января на Марсовом поле в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ.

Добавим, что в Госдуме разрабатывается еще один законопроект, касающийся «народных сходов». Его разработчик депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») намерен законодательно приравнять собрания граждан политической демонстрации. Как пояснил сам парламентарий, поводом послужили прецеденты злоупотребления правом на собрания.

Подробнее: Законопроект, приравнивающий сходы к демонстрации, готовится в Госдуме

Между тем, отметим, что подобная законодательная инициатива не нова. Законопроект, ограничивающий право депутатов всех уровней проводить встречи со своими избирателями, был принят в Мосгордуме еще в последних числах прошлого года. Отныне законодательная ветвь власти должна будет заранее уведомлять исполнительную власть о необходимости встретиться со своими избирателями. По мнению депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, принимая подобные законы, дума Москвы лишает основного инструментария работы народных избранников — встреч с избирателями и явным образом обслуживает интересы капитала.

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