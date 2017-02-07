Глава Минобороны Филиппин: Переговоры с маоистами по-прежнему возможны

Манила, , 10:32 — REGNUM Мирные переговоры между правительством Филиппин и повстанцами-маоистами по прекращению почти 50-летнего конфликта все еще возможны, отметил министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана. Об этом сообщает Reuters.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о прекращении перемирия между правительством и повстанцами, аргументировав это тем, что повстанцы выдвигают неприемлемые требования, несмотря на то, что в целом государство готово идти на уступки.

«Президент не закрыл дверь для возможных переговоров», — заявил Лорензана. «Правительство по-прежнему открыто для переговоров, если это принесет пользу народу Филиппин», — добавил министр.

Напомним, повстанцы из движения «Национальный демократический фронт» ведут борьбу с правительством Филиппин на протяжении 50 лет. В результате ожесточенных столкновений, за эти годы погибло не менее 40 тыс. человек.

В августе 2016 года между конфликтующими сторонами было достигнуто соглашение о перемирии, которое прекратило свое действие совсем недавно. Тем не менее, стороны сохраняют надежду на возобновление переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Филиппинские маоисты за возобновление мирных переговоров