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Асад: Сотрудничество США и РФ принесет пользу Сирии и всему миру

Политика
Заявления нового президента США вселяют надежду

Дамаск, 7 февраля 2017, 10:29 — REGNUM  Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном пошло бы на пользу как Сирии, так и всем странам мира, однако пока рано судить о том, готовы ли к таким отношениям в США. Об этом в интервью бельгийским СМИ заявил президент Сирии Башар Асад.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании и после своей победы Дональд Трамп делал «многообещающие заявления» о приоритете борьбы с терроризмом в целом и с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частности. «Мы предлагали это на протяжении последних шести лет», — цитирует сирийского лидера агентство SANA.

По словам Асада, слова нового президента США вселяют надежду, однако ожидать чего-либо «в практическом плане» еще рано.

«Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии. Однако, как я уже сказал, пока рано давать оценки», — добавил Асад.

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