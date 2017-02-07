Асад: Сотрудничество США и РФ принесет пользу Сирии и всему миру

Дамаск, , 10:29 — REGNUM Сотрудничество между Москвой и Вашингтоном пошло бы на пользу как Сирии, так и всем странам мира, однако пока рано судить о том, готовы ли к таким отношениям в США. Об этом в интервью бельгийским СМИ заявил президент Сирии Башар Асад.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании и после своей победы Дональд Трамп делал «многообещающие заявления» о приоритете борьбы с терроризмом в целом и с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частности. «Мы предлагали это на протяжении последних шести лет», — цитирует сирийского лидера агентство SANA.

По словам Асада, слова нового президента США вселяют надежду, однако ожидать чего-либо «в практическом плане» еще рано.

«Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии. Однако, как я уже сказал, пока рано давать оценки», — добавил Асад.