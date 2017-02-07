Киевские силовики обстреляли Докучаевск

Докучаевск, ДНР, , 10:19 — REGNUM Киевские силовики открыли огонь по Докучаевску, обесточена котельная, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Александра Качанова.

По его словам, обстреливать начали около 7:40 по местному времени. Котельная в поселке Ясное обесточена из-за повреждений линии электропередачи, повреждено здание общежития горного техникума.

Общежитие было нежилое, в результате обстрела пострадавших нет. Котельную восстанавливают.

Ранее Минобороны Донецкой Народной Республики сообщило о подготовке украинских силовиков к новым масштабным военным действиям по всей линии соприкосновения. В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.

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