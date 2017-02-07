ЕС не нашел оснований для отмены санкций против РФ

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций»

Брюссель, , 10:11 — REGNUM Оснований для того, чтобы отменить санкции против Российской Федерации, нет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан в интервью «Радио Свобода».

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», — говорит еврокомиссар.

По его словам, ограничительные меры против Москвы были введены из-за «нарушения международного законодательства», и ситуация на данный момент якобы не изменилась.

Хан добавил, что отмена антироссийских санкций зависит от выполнения Минских договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.