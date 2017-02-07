Италия: «Необходимо вернуть Россию в G8»

Рим, , 09:59 — REGNUM После заявления бывшего министра Италии Романо Проди о необходимости возвращения России в состав G8, стартовала итальянская инициатива по восстановлению членства России в «Большой восьмерке»

Президенты итальянского Совета Европейского движения (CIME), института социальных исследований Eurispes и итальянского института по Азии и Средиземноморью (ISIAMED) написали открытое письмо премьер-министру Паоло Джентилони, призывая правительство предпринять конкретные действия, чтобы президент России Владимир Путин прибыл на саммит G7 в Таормине, чтобы построить «мосты» и наладить «необходимое и позитивное сотрудничество». Текст письма в понедельник, 6 февраля, опубликовал журнал L’Unità.

Саммит в Таормине может стать возможностью для Италии, чтобы настоять на возобновлении конструктивного диалога с Москвой, — подчеркивается в письме. «Россия ни от кого не бежит, она является важным партнером. И еще больше важности она имеет для Европейского Союза, если он действительно хочет принять меры для решения многих глобальных проблем. Решение таких проблем, как безопасность и миграция, и, конечно, тех, которые касаются построения нового мира многополярной структуры, не могут обойтись без участия России», — гласит текст обращения.

Также в письме сообщается, что заседания на уровне G20, G7 и G8 являются важными «координационными органами по устранению многих причин напряженности в мире, связанных, в первую очередь, с экономическими и геополитическими проблемами». Считается позитивным тот факт, что премьер-министр Италии Джентилони уже подчеркнул необходимость для всех отказаться от логики холодной войны, не отказываясь от европейских принципов.

Саммит в Таормине, городе великой истории, может открыть новые перспективы для сотрудничества и общего роста. Это также может помочь самому ЕС восстановить свою большую роль в международном контексте.

По мнению авторов обращения, «исключение России было бы не только неуместным и неоправданным, это создало бы впечатление об эксклюзивном европейском отрицательном решении, принимая во внимание самые последние заявления президента США». «Отсутствие России, в дополнение к Китаю и Индии, которые никогда не были частью G7, вероятно, будет рассматриваться в мире как заседание клуба друзей Запада. Клуб стран, которые, если брать во внимание их ВВП, безусловно, займут ведущие мировые позиции, но их экономика находится в длительной стагнации».

«Продолжающиеся перекрестные санкции с Россией наносят вред европейским странам, — подводится итог в заявлении. — В пропорциях Италия теряет больше. Наша страна не может не воспользоваться возможностью саммита в Таормине, чтобы взять на себя более значительную роль и заявить о своем месте на международной арене».

С 1 января 2017 года Италия заняла пост председателя в G7, членами которой также являются Соединенные Штаты, Канада, Япония, Германия, Франция и Великобритании. В мае в итальянском городе Таормине (Сицилия) пройдет очередной саммит глав государств и правительств с участием новых мировых лидеров, таких как американский президент Дональд Трамп, следующий президент Франции и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Россия получила приглашение в клуб в начале 90-х годов, тогда формат изменился на G8. Однако после госпереворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав РФ организация приняла решение вернуться к формату G7.

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