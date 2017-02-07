Президент Грузии назвал отношения с РФ режимом «стратегического терпения»
Тбилиси, 7 февраля 2017, 09:53 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью телеканалу «Иберия» охарактеризовал отношения России и Грузии как находящиеся в режиме «стратегического терпения».
По его словам, в таком режиме они были и ранее. У этого режима есть и сложные стороны: соглашения по стратегическому сотрудничеству, которые были оформлены Россией с Абхазией и Южной Осетией.
«Они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — сказал Маргвелашвили.
Напомним, дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала в 2008 году после того, как наступление грузинских войск на территорию Южной Осетии было отбито при помощи российского миротворческого контингента, а также после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Москвой.
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