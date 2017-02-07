Президент Грузии назвал отношения с РФ режимом «стратегического терпения»

У этого режима есть и сложные стороны

Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью телеканалу «Иберия» охарактеризовал отношения России и Грузии как находящиеся в режиме «стратегического терпения».

По его словам, в таком режиме они были и ранее. У этого режима есть и сложные стороны: соглашения по стратегическому сотрудничеству, которые были оформлены Россией с Абхазией и Южной Осетией.

«Они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — сказал Маргвелашвили.

Напомним, дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала в 2008 году после того, как наступление грузинских войск на территорию Южной Осетии было отбито при помощи российского миротворческого контингента, а также после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия считает обязательным участие ОБСЕ в решении конфликта с Россией