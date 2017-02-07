Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей;
- Отставка пермского губернатора: кто на очереди — губернаторы в тревожном ожидании, а глава Бурятии досрочно ушел в отставку;
- «Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку;
- В 2017 году пенсии будут проиндексированы дважды;
- Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
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