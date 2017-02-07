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Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...

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Тула, 7 февраля 2017, 09:46 — REGNUM  

7 октября 2016 года на должность государственной гражданской службы — председателя комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской области назначена Марина Вячеславовна Панова. До этого она работала в сфере средств массовой коммуникации, замещала должность советника губернатора Тульской области в аппарате правительства Тульской области.

Об управленческом опыте и возможных реформах теперь в Тульской области содержательно рассказывает история работы М. В. Пановой до её переезда в Тулу.

М. В. Панова уже была на аналогичной должности в правительстве Новосибирской области: она заняла пост руководителя департамента массовых коммуникаций этого региона 13 марта 2012 года, а до этого также была советником губернатора по информационной политике. Как сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области, тогдашний губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отметил при назначении Пановой на должность: «Марина Вячеславовна — высококвалифицированный специалист, который сможет сделать информационную политику в регионе более эффективной». В свою очередь, в одном из своих интервью местным СМИ по случаю назначения на должность М. В. Панова вернула дань вежливости своему губернатору, заявив: «Он, конечно, очень харизматичный человек, я считаю, что у Василия Алексеевича огромное будущее. Честно вам говорю…» Ещё в 2011 году Наталье Юрченко, являвшейся на тот момент законной супругой действующего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, был выдан вид на жительство в Австрии, срок действия которой был определён по 3 ноября 2014 года. Потом вид на жительство был продлён до 3 ноября 2017 года.

Вскоре свою губернаторскую карьеру Василий Юрченко закончил отстранением от должности в связи с утратой доверия и последующим уголовным преследованием. В 2014 году Новосибирская область стала одним из эпицентров скандалов, связанных с громкими отстранениями от должности президентом РФ глав регионов, запятнавших своё имя деяниями, вполне подпадавшими под определение «коррупция».

Тем временем М. В. Панова напряженно работала над совершенствованием механизмов управления СМИ в регионе. Она инициировала создание областного медиахолдинга, в который должны были войти многие областные, городские, районные газеты и электронные СМИ. Была отменена система грантов для СМИ. Оценивая такие новации, многие эксперты пришли к выводу, что целью подобных реорганизаций являлось сосредоточение финансовых потоков, предназначенных для освещения деятельности органов областной власти, в одних руках. В Новосибирской области 30 сельских районов, и в каждом из них была своя районная газета. Такие издания вели свою историю с 1920—1930-х годов. Вначале редакции заставили изменить учредительные документы: теперь их учредителем становилось правительство Новосибирской области и кое-где — администрации районов. Затем «районкам» стали диктовать, где они должны печататься, разрушив десятилетиями складывающуюся логистику. Газету отправляли на печать за 200−400 километров в Новосибирск, хотя ближайшая типография порою была от редакции в нескольких километрах и работала временами в долг, «под честное слово». Теперь все районные газеты должны были печататься централизованно в областной типографии «Советская Сибирь», и при восьми полосах газеты шесть из них должны были занимать присылаемые из правительства материалы, а две полосы оставались для всех местных новостей и рекламы. Присоединять все газеты решили к областной телевизионной сети ОТС, включив в холдинг и областную газету «Советская Сибирь». После такой «оптимизации» часть районных телестудий закрыли, а другие превратили в «корпункт»: журналист и водитель.

Весь информационный холдинг, в который было вложено, по разным оценкам, 8−10 миллиардов рублей, незадолго до этого переведённый на цифровое вещание, планировалось продать по «остаточной стоимости» — около 500 миллионов рублей… В это же время правительство Новосибирской области, кроме непосредственных расходов на СМИ, планировало направить на «формирование привлекательного для инвестиций имиджа региона» из дефицитного областного бюджета 600 миллионов рублей (по 200 миллионов в течение трех лет ежегодно), значительная часть которых предназначалась департаменту, который возглавляла М. В. Панова. Однако в июле 2013 года она, «в связи с реорганизацией областного правительства» покинула свой пост. После отстранения новосибирского губернатора Василия Юрченко одним из первых решений, на котором настояли депутаты, стало приостановление создания «областного медиахолдинга».

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