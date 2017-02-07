Первые международные тактические учения ВДВ пройдут в Белоруссии Политика Подразделений ВДВ России примут участие в этих учения первый раз

Москва, , 09:34 — REGNUM Проведение первого международного тактического учения на территории Витебской области Республики Белоруссии с участием подразделений ВДВ России запланировано на март-апрель 2017 года, сообщили в Минобороны РФ. Участие подразделений ВДВ России в запланированных учениях на территории зарубежного государства станут первыми учениями десантников проводимых за пределами Российской Федерации. Как сообщало ИА REGNUM, делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с официальным визитом прибыла в город Витебск (Республика Белоруссия). В ходе работы российские десантники посетят отдельную воздушно-десантную бригаду сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии (ССО ВС РБ). Визит делегации ВДВ РФ в Белоруссию будет проходить до 10 февраля. Читайте также: Делегация ВДВ России посетит Белоруссию

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