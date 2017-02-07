Названа цель секретной операции спецназа США в Йемене

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Секретная операция, проведенная в конце января в Йемене спецподразделением Армии США, ставила целью поимку или ликвидацию Касима аль-Райми — лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных.

Как рассказали представители военных и разведки, достичь цели операции не удалось — по их данным, аль-Райми остается на территории Йемена. Главарь йеменской террористической организации считается третьим среди наиболее опасных террористов и вербовщиков мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля аль-Райми опубликовал видеообращение, в котором заявил о провале рейда американских военных, совершенного в конце января. «Дурак из Белого дома получил болезненный удар в самом начале своего пути», — сказал лидер террористов.

Пентагон в свою очередь, сообщил об успешном рейде против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральном Йемене. В ходе операции были ликвидированы 14 боевиков, погиб один военнослужащий армии США.

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