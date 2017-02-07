За миграционным спором стоит вопрос об идентичности США – АС

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM За шумихой вокруг исполнительного указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда мигрантов из ряда стран с преимущественно исламским населением находится более важный вопрос — какими свою страну хотят видеть собственно граждане США, пишет Роберт У. Мэрри в статье для The American Conservative.

Автор обращает внимание на то, что на протяжении своей истории США были преимущественно европейской страной, высоко ценившей западное культурное наследие. Сейчас же страна превращается во что-то иное — смешанное государство, не обладающее когерентным и фундаментальным наследия какой-либо цивилизации и уж точно не Запада.

Это стало по большей части результатом того, откуда и в каких количествах в страну прибило большинство иммигрантов. Если в 1960 году до 84% иммигрантов в США были из Европы и Канады, то сейчас это цифра составляет всего лишь 14%. Также выросло число граждан США, родившихся за пределами страны. Оно достигло отметки в 13,7% в 2015 году — почти столько же, сколько было в 1890 году после волны иммигрантов из Центральной и Восточной Европы.

По данным экспертов, этот показатель достигнет отметки в 18% к 2065 году, тогда как аналитический центр Pew Research Center отмечает, что к 2055 году в США больше не будет единого этнорасового большинства.

И несмотря на значительные национальные изменения, происходящие в американском обществе, это вопросу уделялось не удивление мало внимания в дебатах и даже обсуждениях. Любое заявление о том, что изменения состава населения США может иметь в конечном счете негативные последствия, воспринимались негативно — как наступление на основополагающие ценности страны и поэтому на её фундамент. Это обычно приглушало недовольство, а если критики на момент забывались их всегда можно обвинить в расизме.

Затем на политической арене появился Дональд Трамп, которого не так просто запугать. Он заявил, что 11 млн или около того нелегальных мигрантов должны покинуть США. Тем самым он начал процесс обсуждения этого вопроса.

При этом те, кто выступает против введенного запрета, утверждают, что он нелегален и неконституционен и опять же идет вразрез с ключевыми ценностями США. Противники Трампа стремятся к тому, чтобы в США приезжало еще большее число не европейцев, чтобы росло число граждан страны, родившихся за её пределами, пока, пытаясь как можно больше приблизить день, когда в США нет больше европейского большинства.

Тогда как его сторонники утверждают, что не дать мигрантам въезжать в США не значит покуситься на основы американского государства. Более того, те же, кто поддерживает президента-республиканца, хотят, чтобы в страну приезжало меньшее число мигрантов. Так США смогут ассимилировать те 13,7% родившихся за пределами страны граждан США и сохранить связь с западным наследием.

Таким образом. Трамп начал дискуссию о том, что такое Америка. Такого рода споры очень сложно разрешить, и эмоции, вызванные недавним законопроектом Трампа, являются лишь началом.