Назначен временный председатель правительства Прикамья

Пермь, , 09:29 — REGNUM В Пермском крае с 7 февраля временно исполняющим обязанности председателя регионального правительства назначен первый вице-премьер Владимир Рыбакин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что 6 февраля губернатор Пермского края заявил о досрочном сложении полномочий. Президент РФ Владимир Путин принял отставку и предложил пост исполняющего обязанности главы Прикамья Максиму Решетникову. Сегодня, 7 февраля, в Органном зале краевой столицы состоится его представление чиновникам, политикам, бизнесменам, СМИ.

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