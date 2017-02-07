В Восточном ВО началось масштабное учение по обеспечению связи

Москва, , 09:15 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, в Восточном военном округе стартовало масштабное учение по обеспечению устойчивой и непрерывной связи между командованием округа, Тихоокеанского флота, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых армий и подчиненными силами и средствами. В учении задействованы более 3 тысяч военнослужащих войск связи ВВО, сообщили в Минобороны РФ.

Военные связисты отрабатывают вопросы организации связи при управлении межвидовой группировкой войск ВВО. Кроме того, отрабатываются мероприятия по скрытности, защищённости и мобильности системы связи.

В ходе тренировки будет развернуто около 100 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных специалистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью командование, соединения и воинские части ВВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения на местности по противодействию условным террористам. Учения продлятся до 11 февраля. В них задействованы более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.