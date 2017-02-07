Вторник, 07 Февраля 2017 года
09:46:52 МСК

Авиация Израиля совершила налет на сектор Газа

Политика
Это стало ответной реакцией на ракетный обстрел территории еврейского государства
ВВС Израиля
Иллюстрация: Mereja.com
ВВС Израиля

Тель-Авив, 7 февраля 2017, 09:03 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев, заявили в армии страны. Об этом сообщает Anadolu.

Ракетному обстрелу подвергся город Ашкелон, который находится севернее Газы. Снаряд упал на безлюдной местности, поэтому никто не пострадал.

В ответ израильская авиация поразила три цели в северной части сектора Газа, в результате чего ранение получил один местный житель.

Напомним, движение ХАМАС пришло к власти в секторе Газа в 2007 году, с тех пор отношения между Израилем и палестинцами носят крайне напряженный характер. Взаимные обстрелы случаются регулярно, особенно с октября 2015 года. С тех пор в столкновениях погибли сотни палестинцев и десятки граждан Израиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль обстрелял ХАМАС в ответ на атаку из Сектора Газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в «чёрный список» вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
«Расти рублю не даст Минфин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
ещё главное