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Омским депутатам запретили назначать помощниками родственников

Политика
Более чем у десяти депутатов Омского городского совета помощниками являлись их близкие родственники

Омск, 7 февраля 2017, 08:49 — REGNUM  Депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий правовой акт принят по инициативе прокуратуры.

Ранее в ведомстве провели проверку деятельности помощников депутатов горсовета. По итогам проверки были установлены «факты возникновения конфликта интересов». Известно, что депутат Омского городского совета обладает достаточно широкими полномочиями в отношении своих помощников: по его представлению заключается трудовой договор с помощником, определяется размер оклада, учитывается рабочее время, предоставляется оплачиваемый отпуск.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, общий ежемесячный фонд оплаты труда помощников депутата городского совета составляет 39 тыс. рублей каждому депутату. Между тем проверка показала, что более чем у десяти депутатов Омского городского совета помощниками являлись их близкие родственники. Например, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого — дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги. Финансирование оплаты труда помощников осуществляется за счет бюджетных средств.

В облпрокуратуре считают, что такая ситуация приводит к конфликту интересов. Поэтому прокуратура внесла в Омский городской совет представление, а также разработала и направила в представительный орган местного самоуправления проект решения «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета «О помощниках депутата Омского городского Совета». Он предусматривает запрет на трудоустройство помощником депутата его близких родственников и свойственников.

Как уточнили в ведомстве, представительный орган местного самоуправления принял разработанный прокуратурой проект решения в окончательном втором чтении. Нормативный акт подписал мэр Омска. Документ уже вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области прокуратура взялась наводить порядок в системе власти. Ранее омские чиновники в результате работы ведомства были лишены доплат к пенсиям, в год из бюджета на эти цели выделялось более 30 млн рублей.

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Однако в текущем году стало известно, что Омский горсовет принял документ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», согласно которому планируется ввести меру дополнительной социальной поддержки для экс-чиновников, которые ранее не менее года занимали одну из 23 должностей в государственных и местных органах власти и управления, в органах городского самоуправления Омска. Речь идет о ежемесячной выплате от 10 до 30 тыс. руб.

Прокурор Омска Алексей Полубояров отрицательно высказался об инициативе депутатов, так как, по его словам, в городе большое количество невыполненных социальных обязательств. И именно на их выполнение необходимо тратить деньги, а не на «золотые парашюты» для чиновников.

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Добавим, в настоящее время в Омском городском совете 37 депутатов.

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