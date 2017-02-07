Властям США советуют ввести санкции против РФ из-за «действий» на Украине

Российская Федерация, никогда не выступавшая стороной конфликта в Донбассе, обвиняется в эскалации конфликта на востоке Украины

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Власти США должны вести новые санкции против Российской Федерации из-за «нарушения режима прекращения огня на Украине». Такая инициатива изложена в проекте новой резолюции, поступившем в палату представителей США от 4-х представителей Республиканской партии.

«По данным миссии США при ОБСЕ, 30 января резко возросло число нарушений режима прекращения огня в Донбассе с «российской стороны», — говорится в резолюции. — По украинскому городу Авдеевка было выпущено свыше 2300 артиллерийских снарядов и ракет».

Российская Федерация, никогда не выступавшая стороной конфликта в Донбассе, обвиняется в эскалации конфликта на востоке Украины.

В документе говорится, что продолжение незаконной «российской агрессии» против Украины может стать основанием для введения против Москвы дополнительных, более жестких санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против Москвы после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие ограничительных мер с РФ с выполнением этих соглашений.

Руководство РФ не раз указывало на абсурдность этой политики, так как российская сторона не является стороной конфликта.

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