Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания

В список из 78 терактов, критерии составления которого не указаны, вошли как широко освещенные в мировых СМИ трагедии, так и сравнительно малоизвестные события

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Администрация США пояснила слова президента Дональда Трампа о том, что ряд терактов не были освещены средствами массовой информации, опубликовав список таких терактов, говорится в сообщении Белого дома.

В список из 78 терактов, критерии составления которого не указаны, вошли как широко освещенные в мировых СМИ трагедии, так и сравнительно малоизвестные события. Список охватывает происшествия с сентября 2014 по декабрь 2016 года.

Так, в документе Белого дома упоминается убийство канадского солдата в 2014 году у мемориала в Оттаве и ликвидация потенциальных террористов в Техасе 2015 года, о которых писала пресса. В числе мало освещенных событий — ранение гражданина Дании в Саудовской Аравии (ноябрь 2014 года) и нападение там же на граждан США в январе 2015 года.

Упоминается также взрыв на борту российского самолета в Египте в 2015 году и теракты в Париже, Ницце и в Стамбуле. В список попал и теракт в Тунисе в июне 2015 года, жертвами которого стали 38 человек, и теракт в поезде во Франции в 2015 году, когда террорист был обезврежен американскими туристами-военнослужащими.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида) заявил, что американская пресса ведет себя «крайне бессовестно», не сообщая во многих случаях о терактах в мире в той мере, в какой о них сообщают СМИ других стран. Слова Трампа привел пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пообещав позднее привести примеры.