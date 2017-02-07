Вторник, 07 Февраля 2017 года
09:48:05 МСК

Ничего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative

Политика
Большой вопрос в том, кто в США ведет себя как государственный деятель, а кто – как зарвавшийся наглец
1 / 2 Шахматы
Шахматы

Максим Исаев, 7 февраля 2017, 08:14 — REGNUM  

Политики и журналисты США, которые ставят палки в колеса процесса улучшения отношений Вашингтона и Москвы, при этом заявляя о моральном превосходстве США, ведут себя как инфантильные и зарвавшиеся наглецы. И нет ничего аморального в том, чтобы искать диалога с Россией для достижения мира на Украине и в Сирии, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Так, в ходе предвыборной кампании позиция Дональда Трампа в отношении России была ясна. Он утверждал, что будет добиваться сближения с Москвой, а также сотрудничества со своим российским коллегой Владимиром Путиным для уничтожения исламских радикалов в Сирии. При этом Трамп оставит союзника Москвы Башара Асада в покое.

Думая о достижении дипломатической сделки, президент-республиканец противился попыткам вынудить его назвать Путина «бандитом» или «убийцей». В частности, к этому главу Белого дома пытался подтолкнуть ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли, спросивший Трампа, уважает ли тот Путина. Когда же Трамп дал положительный ответ, телеведущий стал настаивать на том, что Путин «ведь — убийца».

Читай также: Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года

«Убийц много. У нас много своих. Что, вы думаете, наша страна такая невинная?» — заметил Трамп.

2 / 2 Дональд Трамп
Иллюстрация: Facebook.comDonaldTrump
Дональд Трамп

Несмотря на сбивчивость ответа, намерение Трампа достойно самой высокой оценки, поскольку новый глава Белого дома пытается создать модус вивенди со страной, обладающей достаточным для уничтожения жизни в США ядерным потенциалом. Поэтому, вероятно, не стоит начинать отношения с того, чтобы называть её лидера «убийцей».

В свою очередь, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл поспешил заверить США, что он считает Путина «бандитом», добавив, что любые намеки на моральное равенства США и России носят вопиющий характер.

Однако, подчеркивает автор, пока некоторые в США бьют себя в грудь, радуясь своему моральному превосходству над другими странами и народами, необходимо обратить внимание на то, чего в действительности пытается добиться Трамп, а также чье поведение соответствует государственному деятелю, а кто ведет себя как инфантильный и зарвавшийся наглец.

Так, когда президент Дуайт Эйзенхауэр пригласил Никиту Хрущева в США, разве стал тогдашний глава Белого дома называть его «Будапештским мясником»? А стал ли президент Ричард Никсон, отправившийся в Китай с целью положить конец многолетней враждебности Пекина и Вашингтона, поносить Мао Цзэдуна, который в то время проводил Культурную революцию?

Таким же государственным деятелем показал себя и Рональд Рейган, который шел на диалог с Юрием Андроповым и другими лидерами Советского Союза. На этот шаг Рейган шел потому, что считал по-настоящему морально важной договоренность по избавлению мира от ядерного оружия. Проблема некоторых современных наиболее шумных представителей «американской исключительности» состоит в том, что им недостает, как отмечает автор, моральной зрелости Рейгана.

Более того, автор подчеркивает, что хотя США, без сомнения, находились на «Божией стороне» во Второй мировой и холодной войнах, но сами они были не без греха. «По меньшей мере проблематичным с моральной точки зрения» он называет то, что вооруженные силы США сделали с Кельном, Гамбургом, Дрезденом, Токио, Хиросимой и Нагасаки. Сколько людей было убито там или в Ираке, куда США вторглись под подложным предлогом.

Нужно ли также США отказаться от связей с Филиппинами, президент которых начал войну против наркоторговцев и наркоманов. Или стоит отказаться от отношений с Египтом или Турцией? Нужно также напомнить, по мнению автора, что и ЦРУ оказалось не чуждо «мокрым» операциями или «ликвидации с крайним пристрастием».

Таким образом, если диалог Трампа с Путиным поспособствует прекращению кровопролития на Украине или в Сирии, этот шаг будет носить, по крайней мере, такой же этический характер, как и «причитания» о моральном превосходстве США на различных ток-шоу.

regnum author Максим Исаев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в «чёрный список» вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют
ЯкутскРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Григорий ГаранинКитай и Россия в борьбе за казахстанские земли: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
ещё главное