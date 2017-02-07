МВФ «прописал» Греции сокращение долга и повышение налогов

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Власти Греции должны сократить внешний долг. Для этого Афинам нужно повысить налоги и сократить пенсионные выплаты. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного валютного фонда.

МВФ провёл заседание совета директоров, на котором было принято решение по Греции. Афинам для сокращения внешнего долга понадобится помощь, по поводу которой шло обсуждение.

Члены совета считают, что нужно добиться стабильности долга Греции, а для этого его нужно сокращать. «Они подчеркнули, что такое сокращение нужно рассчитать, основываясь на реалистичных оценках способности Греции достичь устойчивого профицита бюджета и долгосрочного роста», — говорится в пресс-релизе. Как именно МВФ будет помогать Афинам в этом процессе, не уточняется.

От Афин требуют ужесточения социальной политики. Участники совещания заявили о необходимости «ребалансировки финансовой политики, расширив сбор налогов с доходов физических лиц и рационализировав расходы на пенсионное обеспечение для создания возможности по оказанию адресной социальной помощи уязвимым группам населения и понижения налоговой ставки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не ожидала, что ей на берлинских переговорах придётся принимать какие-либо решения по программе финансовой помощи Греции. По её словам, Афины пренебрегают своими кредитными обязательствами, в частности, выплачивают пенсионерам единовременные пособия.

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