Южная Корея не исключает «провокаций» КНДР в день рождения Ким Чен Ира

Признаков готовящейся провокации пока нет, однако она может произойти, если Ким Чен Ын отдаст соответствующий приказ

Сеул, , 07:49 — REGNUM В Сеуле опасаются провокаций Пхеньяна в преддверии дня рождения отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Чер Ира, отмечаемого 16 февраля, сообщает Yonhap.

Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи, исполняющий обязанности главы государства Хван Ге Ан. По его словам, в 75-ю годовщину Ким Чен Ира вероятность «стратегической провокации» высока, как никогда.

Признаков готовящейся провокации пока нет, однако она может произойти, если Ким Чен Ын отдаст соответствующий приказ. В связи с этим Сеул намерен поддерживать с США тесное сотрудничество в области безопасности.

Напомним, 8 сентября в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла. Позже было установлено, что это было ядерное испытание, пятое и самое мощное в истории КНДР. Совет Безопасности ООН наложил очередные санкции на страну.

Тем не менее, Северная Корея не спешит заканчивать свои испытания в данной области. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что государство близко к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

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