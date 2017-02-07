Южная Корея не исключает «провокаций» КНДР в день рождения Ким Чен Ира
Сеул, 7 февраля 2017, 07:49 — REGNUM В Сеуле опасаются провокаций Пхеньяна в преддверии дня рождения отца нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Чер Ира, отмечаемого 16 февраля, сообщает Yonhap.
Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи, исполняющий обязанности главы государства Хван Ге Ан. По его словам, в 75-ю годовщину Ким Чен Ира вероятность «стратегической провокации» высока, как никогда.
Признаков готовящейся провокации пока нет, однако она может произойти, если Ким Чен Ын отдаст соответствующий приказ. В связи с этим Сеул намерен поддерживать с США тесное сотрудничество в области безопасности.
Напомним, 8 сентября в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла. Позже было установлено, что это было ядерное испытание, пятое и самое мощное в истории КНДР. Совет Безопасности ООН наложил очередные санкции на страну.
Тем не менее, Северная Корея не спешит заканчивать свои испытания в данной области. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что государство близко к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.
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