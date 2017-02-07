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‍В США центр борьбы с пропагандой ИГ* займётся информационной войной с РФ

Политика
Предполагается, что США может оплачивать расходы проукраинских сайтов Bellingcat и StopFake

Вашингтон, 7 февраля 2017, 07:45 — REGNUM  Американцы намерены создать новый центр для ведения информационной кампании против России. Таким образом в США намерены воплотить в жизнь выдвинутую сенаторами Робом Портманом и Крисом Мерфи «двухпартийную инициативу», призванную противодействовать Москве по вопросам пропаганды, сообщает издание Daily Beast.

Уточняется, что внесённый сенаторами в марте минувшего года законопроект планируется реализовать. Для этого выделяются средства в объёме $160 млн.

Сетевое издание отмечает, что указанная сумма может вырасти (до $260 млн) — в том случае, если американские парламентарии примут ещё один антироссийский законопроект — о санкциях. Эта инициатива принадлежит сенаторам Джону Маккейну и Бену Кардину и была выдвинута в прошлом месяце.

В своей работе новый центр информационной войны с Россией будет задействовать «малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепа». Учреждение носит название «Центр глобального взаимодействия». Известно, что структура была создана при администрации 44-го президента США Барака Обамы — для противодействия пропаганде террористической группировке «Исламское государстве» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время этот центр будет противостоять не только пропаганде экстремистской структуры, но и российской информационной политике. Россия в статье названа «главным антагонистом».

Работать против России центр собирается уже в этом году. Ранее на работу центра планировалось выделять ежегодно по пять миллионов, но теперь, с появлением новых задач расходы вырастут.

Предполагается, что центр будет работать, поощряя иностранных журналистов, гражданских организаций и частных фирм при помощи грантов. Например, США может оплачивать расходы проукраинских сайтов Bellingcat и StopFake, «соответствующих критериям для получения средств».

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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