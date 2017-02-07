Заместителем госсекретаря может стать человек из администрации Рейгана

Он также находился в команде Джорджа Бушастаршего

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Элиот Абрамс, работавший с президентами США Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшем, стал кандидатом на должность заместителя государственного секратеря США, сообщает Reuters.

По данным источника агентства, Абрамс встретится с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном 7 февраля в Белом доме. Источник также отметил, что конкуренцию Абрамсу за эту позицию составит бывший дипломат Пола Добрянски.,

Напомним, Элиот Абрамс в прошлом работал в команде Джорджа Буша-старшего, выступая в качестве эксперта по Ближнему Востоку. Ранее он также занимался внешней политикой в администрации Рональда Рейгана, где замешан в скандале «Иран-контрас», но помилован президентом Бушем-старшим.

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