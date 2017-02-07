В Японии появился совет по совместной с РФ деятельности на Курилах

Токио, , 07:24 — REGNUM Японская сторона создает межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курилах, первое заседание нового органа пройдет вечером 7 февраля. Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Киодо.

По словам Кисиды, он сам станет во главе совета, кроме того, в новый орган войдет министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Министр, в ведении которого находится развитие экономического сотрудничества Москвы и Токио, будет выполнять роль заместителя главы совета.

«Правительство объединенными усилиями будет работать над достижением быстрых и конкретных результатов», — отметил Фумио Кисида.

В совет также войдут представители министерств финансов, здравоохранения, труда и благосостояния, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Им предстоит рассмотреть возможности дальнейшего взаимодействия РФ и Японии в области рыболовства и добычи морепродуктов, а также туристической отрасли.