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Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе

Политика
29 января 2017 г. в Донбассе началось обострение обстановки, наиболее серьезное за последние месяцы
Дональд Трамп
Иллюстрация: Emaze.com
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 февраля 2017, 07:21 — REGNUM  Новые власти США не знают всех подробностей происходящего на востоке Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы (власти США) не знаем в действительности, что там (на Украине) происходит», — сказал президент.

Трамп отметил, что Вашингтон в ближайшее время выяснит, под чьим контролем и контролируются ли вообще участвующие в конфликте ополченцы Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение обстановки в Донбассе, наиболее серьезное за последние месяцы, началось 29 января 2017 г. Вооруженные силы Украины вели массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

В частности силовики, контролируемые Киевом, применяли для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

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