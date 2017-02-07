Вторник, 07 Февраля 2017 года
08:15:37 МСК

России и США предстоит встреча по кибербезопасности – Госдеп

Политика
Российский и американский дипломаты встретятся в ближайшие дни

Вашингтон, 7 февраля 2017, 07:17 — REGNUM  Российско-американская встреча на тему кибербезопасности состоится на следующей неделе в городе Женеве (Швейцария). Об этом сообщила замкоординатора по вопросам кибербезопасности Мишель Маркофф, передаёт RT.

Маркофф уточнила, что намерена встретиться с российским послом Андреем Крутских. Это будет не первая встреча представителей внешнеполитических ведомств — Маркофф и Крутских встречались в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января комитет по разведке Сената США сообщил о начале двухпартийного расследования «российских кибератак» и деятельности российской разведки, которые якобы повлияли на ход американской президентской кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате США объявили о начале расследования «российских кибератак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют
ЯкутскРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Григорий ГаранинКитай и Россия в борьбе за казахстанские земли: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
ещё главное