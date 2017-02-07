России и США предстоит встреча по кибербезопасности – Госдеп

Российский и американский дипломаты встретятся в ближайшие дни

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Российско-американская встреча на тему кибербезопасности состоится на следующей неделе в городе Женеве (Швейцария). Об этом сообщила замкоординатора по вопросам кибербезопасности Мишель Маркофф, передаёт RT.

Маркофф уточнила, что намерена встретиться с российским послом Андреем Крутских. Это будет не первая встреча представителей внешнеполитических ведомств — Маркофф и Крутских встречались в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января комитет по разведке Сената США сообщил о начале двухпартийного расследования «российских кибератак» и деятельности российской разведки, которые якобы повлияли на ход американской президентской кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате США объявили о начале расследования «российских кибератак»