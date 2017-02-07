Тимошенко намерена сменить правительство Украины

Киев, , 07:17 — REGNUM Лидер парии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала Newsone заявила о готовности внести в Верховную раду проект постановления об отставке правительства Украины во главе с Виталием Гройсманом.

По ее словам, проект подпишет фракция партии «Батькивщина», его внесут 7 февраля. В нем указывается, что правительство Гройсмана сможет работать еще год после отставки, чтобы можно было сформировать новый кабинет министров.

Ранее экс-премьер-министр Украины Тимошенко провела в США встречу с президентом Дональдом Трампом, а также рядом конгрессменов, сенаторов и политиков.

По ее словам, США призвали Киев на законодательном уровне признать «оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей», а также сменить формулировку «антитеррористическая операция» на «война».