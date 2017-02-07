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Наговицын дал напутствие будущему кандидату на должность главы Бурятии

Политика
Кто станет и. о. главы региона, пока неизвестно

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 07:09 — REGNUM  В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы Бурятии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 февраля, заявил Вячеслав Наговицын, написавший заявление об отставке по собственному желанию с поста руководителя региона.

«Понятно, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности. Как правило, это кандидат от президента, который пойдет на выборы. У нас очень большая по площади Республика Бурятия, и кандидату нужно ознакомиться, конечно же, повстречаться с максимально большим количеством населения. Для этого нужно очень много времени, поэтому не хотелось бы ставить его в некие неравные условия с другими кандидатами, тем более уже все стартанули. Вы видите, что все, кто желал принять участие в этих выборах, они объявились уже, и я думаю, что это правильно», — сказал Вячеслав Наговицын.

«У жителей Республики Бурятия будет достаточно большой выбор, но все должны идти примерно в равных условиях, чтобы к моменту выбора, то есть к сентябрю месяцу, у всех кандидатов была узнаваемость одинаковая, и чтобы они могли иметь возможность пройти по всей нашей республике», — считает он.

По словам Вячеслава Наговицына, решение об отставке — «обдуманный шаг». Он отметил, что никто его к этому решению не подталкивал.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о том, что уходит в отставку. Несмотря на то, что его полномочия заканчиваются в мае, он решил не ждать до этого времени, сказал Наговицын. Также он заявил, что не намерен идти на третий срок.

Кто станет и. о. главы Бурятии, пока неизвестно, но ожидается, что это решение будет принято в ближайшее время.

Выборы главы Бурятии состоятся в сентябре 2017 года. Кто поборется за этот пост, станет известно позже. Однако местные СМИ уже сообщали, что в борьбе за губернаторское кресло могут принять участие член Совфеда Вячеслав Мархаев, мэр Улан-Удэ Александр Голков, экс-депутат Госдумы Михаил Слипенчук, глава Селенгинского района Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, уже объявивший о намерении поучаствовать в праймериз, и другие.

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