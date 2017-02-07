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«Решение об отставке главы Бурятии было ожидаемым»

Политика
Отставка нынешнего главы республики «сбросит» градус межэтнического напряжения

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 06:47 — REGNUM  Отставка главы Бурятии Вячеслава Наговицына не стала неожиданностью, она продиктована рядом факторов как внутри республики, так и на федеральном уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя последние известия из Улан-Удэ.

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«Если помните, о шаткости позиций Наговицына мы говорили еще в начале 2015 года, когда в Бурятии, на фоне возврата всенародных выборов глав субъектов, существенно обострилась политическая ситуация. Из-за поддержки главы республики в отставку был вынужден уйти спикер Народного хурала Матвей Гершевич, — напоминает Савостин. — И в дальнейшем политическая ситуация не особенно изменилась — в регионе были серьезные силы, намеревающиеся побороться за власть. Нужно учитывать при этом, что Бурятия — национальная республика, и здесь политические процессы нередко обостряются за счет эксплуатации национального вопроса. Участие в выборах Наговицына привело бы к однозначному обострению ситуации. Я не утверждаю, что ставка будет в итоге сделана на этнического бурята, однако очевидно, что отставка нынешнего главы республики в любом случае «сбросит» градус межэтнического напряжения, которое могло бы возникнуть».

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«Незадолго до президентских выборов держать такой очаг напряжения в Кремле, видимо, не сочли возможным, — добавил эксперт. — В условиях усугубляющегося кризиса нужна новая фигура, способная на разумные компромиссы, а у Наговицына есть шлейф неудач с крупными бурятскими группами влияния, которые нашли институциональное пристанище в КПРФ. При этом на самом деле это вполне себе системные люди, с которыми у федерального центра проблем не возникнет».

Савостин также отметил, что в ближайшие дни «могут возникнуть еще интересные ситуации». «Наговицын же был в этом пресловутом «списке «Ведомостей», — сказал он. — Виктор Басаргин ушел вчера, Наговицын — сегодня. Ждем отставок Худилайнена, Ковалева, Куйвашева, Митина и Конькова. Судя по всему, кто-то из этого списка в ближайшие дни также окажется в числе отставников».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне «Ведомости» сообщили, что в ближайшие дни появится объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Издание ссылалось на свои источники в Кремле. Источник утверждал, что «Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов», соответствующее решение обсуждалось в управлении внутренней политики на прошлой неделе. «Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде», — пишет издание.

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