ООН: Операция по разминированию Мосула будет стоить $50 млн

В Ираке может быть задействовано до 5000 саперов, которым гарантированно «будет чем заняться»

Мосул, Ирак, , 06:24 — REGNUM Служба ООН по разминированию (ЮНМАС) заявляет, что стоимость операции по расчистке иракского Мосула от мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов может составить до $50 млн, передает Reuters 7 февраля.

«Нам понадобится $50 млн на Мосул и $50 млн для остальной части страны», — считает Пол Хеслоп, начальник планирования ЮНМАС.

Самой затратной и опасной частью будущего разминирования Хеслопа называет разминирование самодельных взрывных устройств «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — по его словам, это «гораздо опаснее минных полей».

Как считает Хеслоп, в Ираке может быть задействовано до 5000 саперов, которым гарантированно «будет чем заняться».

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского Мосула от исламистов началась 17 октября, в настоящий момент войсками Ирака отбита восточная часть города. Западный Мосул с 750 тыс. жителей пока остается под контролем экстремистов.

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