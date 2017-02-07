Депутат из Якутии: пора разграничить лекарства и лекарственные продукты

Якутск, , 06:17 — REGNUM Жителям России нужно показать, что есть разница между анальгином и «молекулами печени барбарийской утки», которой они пока не видят, потому что «раз в аптеке продается, значит — лекарство». Такое мнение высказал в своём блоге депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя признание РАН гомеопатии лженаукой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий уверен, что лекарства и лекарственные препараты нужно разграничивать.

Депутат подчеркнул, что пока о запрете продажи гомеопатических препаратов речи не идёт. «Комиссия — это не юридическое лицо, она не связана с правительством или конкретно Минздравом. По сути, перед нами, хотя и авторитетное, но только лишь экспертное заявление», — пояснил Тумусов.

Тем не менее, он считает актуальными предложения РАН указывать истинное содержание веществ в гомеопатических препаратах, не закупать их за государственный счёт и писать о том, что эффективность клинически не подтверждена.

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«Всё это разумные меры, посвященные не запрету, а разграничению. Проблема заключается в том, что гомеопатические препараты, несмотря на то, что их эффективность никем не была доказана, продаются и рекламируются наряду с обычными, и граждане зачастую не видят разницы между анальгином и «молекулами печени барбарийской утки»: раз в аптеке продается, значит — лекарство. Из той же области и назначение гомеопатии врачами, в силу собственных убеждений относящих её к эффективному лечению. В итоге пациент за свои деньги получает плацебо, пустышку, теряя дни и недели при развитии серьезных болезней. Впрочем, при простуде, на самом деле, лучше применять гомеопатию, чем антибиотики — это, как минимум, безвредно», — высказал мнение Федот Тумусов.

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Депутат считает нужным чётко описать в документах, что считается гомеопатией и гомеопатическими лекарствами, а затем разграничить их с классическими средствами, маркировать. «Если на прилавках мы добились отделения кефира от кефирного продукта, то и лекарства от лекарственных продуктов должны отличаться», — подытожил Тумусов. Он уверен, никаких запретов вводить в этом направлении не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия Российской академии наук (РАН) признала гомеопатию лженаукой, изложив своё мнение в соответствующем меморандуме. Ученые рекомендуют Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. Предложения полностью поддержала Федеральная антимонопольная служба России, мнения в Госдуме РФ разошлись.