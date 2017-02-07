«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку

Якутск, , 06:25 — REGNUM Решение с 8 февраля сложить полномочия принял глава Абыйского района Якутии Михаил Никулин. Своим подчинённым он объяснил, что уходит по состоянию здоровья. Дата выборов главы муниципалитета будет назначена районным собранием депутатов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель Михаила Никулина Станислав Цюхцинский. Скорее всего, именно он будет исполнять обязанности главы района до выборов, но окончательное решение депутаты примут завтра, 8 февраля.

Первый заместитель главы также подчеркнул, что ситуация в районе, который ему предстоит принять, остаётся сложной, в первую очередь из-за нехватки кормов для скота. «Меня только вчера назначили, но думаю, мне поможет справиться уже сложившаяся в администрации команда», — также отметил Цюхцинский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, Михаил Никулин был избран главой Абыйского района 8 сентября 2013 года при поддержке «Единой России». Станислав Цюхцинский ранее был директором ГУП ЖКХ Якутии (освобождён от должности в 2010 году), с 2014 года — вице-президент Торгово-промышленной палаты в республике. Числится также председателем регионального отделения «Партии возрождения России».