Премьер-министр Новой Зеландии поговорил с Трампом — «разумно и вежливо»

Веллингтон, , 04:40 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и отметил, что разговор был «разумным» и «вежливым», передает Associated Press 7 февраля.

По словам Инглиша, в ходе разговора, который продолжался 15 минут, лидеры подтвердили хорошие отношения между странами.

Однако премьер-министр Новой Зеландии сообщил, что в разговоре с президентом США он не касался вопросов миграции — в отличие от премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля издание The Washington Post сообщило, что телефонный разговор Трампа с Тернбуллом был крайне неконструктивным, и Трамп попросту бросил трубку после того, как лидеры не смогли договориться относительно соглашения о мигрантах между Австралией и США, подписанного ещё Бараком Обамой. Позднее информация была частично опровергнута.

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