Глава МИД Японии обсудил с Тиллерсоном укрепление двусторонних отношений
Токио, 7 февраля 2017, 04:29 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсоном в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран, передаёт японская газета Mainichi.
Сообщается, что в ходе беседы японский министр поздравил Рекса Тиллерсона со вступлением в должность главы внешнеполитического ведомства США. По данным правительственного источника издания, стороны «согласились усилить альянс между двумя странами».
Телефонный разговор состоялся в преддверии визита премьер-министра Японии Синдо Абэ в Вашингтон, где 10 февраля должны состояться его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кисида будет сопровождать Абэ во время поездки.
Напомним, что визит японского премьера к новому главе Белого дома станет уже вторым — Абэ первым из мировых лидеров посетил Трампа после его избрания на должность президента США в ноябре 2016 года. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча была неофициальной.
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