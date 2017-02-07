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Глава МИД Японии обсудил с Тиллерсоном укрепление двусторонних отношений

Политика
Главы внешнеполитических ведомств Японии и США провели телефонные переговоры в преддверии визита Синдзо Абэ в Вашингтон

Токио, 7 февраля 2017, 04:29 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсоном в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран, передаёт японская газета Mainichi.

Сообщается, что в ходе беседы японский министр поздравил Рекса Тиллерсона со вступлением в должность главы внешнеполитического ведомства США. По данным правительственного источника издания, стороны «согласились усилить альянс между двумя странами».

Телефонный разговор состоялся в преддверии визита премьер-министра Японии Синдо Абэ в Вашингтон, где 10 февраля должны состояться его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кисида будет сопровождать Абэ во время поездки.

Напомним, что визит японского премьера к новому главе Белого дома станет уже вторым — Абэ первым из мировых лидеров посетил Трампа после его избрания на должность президента США в ноябре 2016 года. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча была неофициальной.

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