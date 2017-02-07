Илон Маск выступил против Трампа

Сан-Франциско, США, , 04:20 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск, глава Tesla и Space X, присоединился к обращению руководителей высокотехнологичных компаний США к Дональду Трампу с требованием отменить «антииммиграционный указ», передает Reuters 7 февраля.

Маск, который входит в бизнес-совет нового американского президента, поддержал обращение, также подписанное Сергеем Брином (Google), Марком Цукербергом (Facebook), Тимом Куком (Apple), Сатьей Наделла (Microsoft), Джеком Дорси (Twitter), Ридом Хастингсом (Netflix), Аароном Леви (Box).

Отмечается, что обращение бизнесменов также поддержал глава Uber Трэвис Каланик, также член президентского совета, но бывший — под давлением коллег Каланик покинул консультативный орган при Трампе на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент Трамп принял указ, который на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена. Указ, названный «антиммигрантским», вызвал массовые протесты в США. На данный момент действие указа приостановлено судом, апелляцию администрация президента также проиграла.

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